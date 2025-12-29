Haberler

Netanyahu, Trump'la görüşme öncesi ABD Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'yla görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Florida'da yapacağı görüşmeden önce ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile bir araya geldi. Netanyahu, temaslarının detaylarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Florida eyaletinde ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmenin öncesinde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile bir araya geldi.

Netanyahu, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Trump ile yapacağı görüşme öncesinde ABD'deki temaslarına devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşmesinin ardından Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Bakan Hegseth ile de ayrıca bir araya geldiğini duyurdu.

Netanyahu, paylaşımda Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı Caine ile yaptığı görüşmeden fotoğraf karelerine yer verdi.

Beyaz Saray'ın paylaştığı programa göre, Trump ve Netanyahu'nun ABD doğu saati ile 13.00'te (TSİ 21.00) görüşmesi bekleniyor.

Netanyahu, Trump'ın ikinci döneminin başlangıcından bu yana beşinci ABD gezisini gerçekleştiriyor.

İsrail Başbakanı'nın ziyareti, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırım devam ederken 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi için görüşmelerin devam ettiği dönemde yapılıyor.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
