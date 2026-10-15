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Netanyahu, Şara ile telefon görüşmesi sonrası Süveyda olaylarının bittiğini savundu

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İsrail Başbakanı Netanyahu, Temmuz 2025'te Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesine saldırı sonrası Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile telefonda görüştüğünü iddia etti. İsrailli Dürzilerle toplantıda konuşan Netanyahu, görüşme sonrası Süveyda olaylarının bittiğini savundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Temmuz 2025'te Suriye'nin başkenti Şam'daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinin hedef alınmasından sonra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile telefonda kendisinin görüştüğünü iddia etti.

The Times of Israel'in haberine göre, Netanyahu, İsrailli Dürzilerle bir araya geldiği toplantıda, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile doğrudan telefonda görüştüğünü ileri sürdü.

"Şara'yı aradım. Çok kısa ve net bir görüşmeydi." sözleriyle Suriye Cumhurbaşkanı'nı tehdit ettiği mesajı veren Netanyahu, bu görüşmenin ardından Temmuz 2025'te Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da yaşanan olayların sona erdiğini savundu.

Netanyahu, "Dürzi topluluğunu korumak için ellerinden geleni yapacakları" iddiasında bulundu.

Süveyda olayları

Suriye'nin Süveyda ilinde Temmuz 2025'te Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında karşılıklı kaçırma olayları üzerine çatışmalar başlamıştı.

Suriye güvenlik güçleri ile yerel silahlı gruplar arasında Süveyda'da dört gün süren ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği çatışmaların ardından taraflar arasında ateşkes sağlandığı açıklanmıştı.

Çatışmalar sırasında Suriye güvenlik güçlerine hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 16 Temmuz 2025'te başkent Şam'daki Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı'nı da vurdu.

Kaynak: AA
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