Netanyahu: Orta Doğu'nun Çehresini Değiştirmek İstiyoruz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, amacının Orta Doğu'nun çehresini değiştirmek olduğunu belirtti.

Başbakan Netanyahu, Yemen'deki Sana Uluslararası Havaalanı'na düzenlenen saldırıyı yakından izlediği Tel Aviv'deki bir hava üssünde, X platformu üzerinden bir konuşma yaptı.

Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi hakkında konuşan Netanyahu, önlerindeki zorlukları hafife almadığını, halkın ve askerlerin zafer misyonunu başarma iradesine tam güvendiğini söyledi.

Netanyahu, bu misyonun Hamas'ı yenmenin yanı sıra esirlerin serbest bırakılması ve Orta Doğu'nun çehresini değiştirmekle ilgili olduğunu dile getirdi.

Bunun kolay bir iş olmadığını ancak başarılabilir olduğunu savunan Netanyahu, şu anda içinde bulundukları aşamayı tamamladıklarını ve zorlu ama başarılı bir mücadele yürüttüklerini savundu.

Şimdi Hamas'ı yenmek ve esir askerleri serbest bırakmayı içeren her iki hedefe de aynı anda ulaşmak için yoğun bir savaş yürüttüklerini söyleyen Netanyahu, Hamas'tan esirleri serbest bırakmalarını talep etti.

Netanyahu, İsrail'in Yemen'e yönelik saldırısına değinerek, İsrail pilotlarının Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanına yaptığı saldırıyı "mükemmel" bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi.

Göze göz, dişe diş ile karşılık verme prensibini benimsediğini ifade eden Netanyahu, İsrail'e yönelik saldırılara karşılık vereceklerini ve bunun Husiler, Hamas, Hizbullah ve İran için de geçerli olduğunu dile getirdi.

Gazze'de işgali genişleten plan

İsrail güvenlik kabinesi, 4 Mayıs'ta Gazze'ye yönelik saldırıların genişletilmesi planını kabul etmişti.

Söz konusu plan, Gazze'de daha fazla bölgenin işgal edilmesini ve "tampon bölgelerin" genişletilmesini içeriyor.

Ayrıca İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden geri çekilmemesi ve Filistinlilerin zorla Gazze'nin güneyine göç ettirilmesi de yer alıyor.

İsrail, dün öğle saatlerinde Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarıyla vurduğu Sana Uluslararası Havalimanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığını öne sürmüştü.