Netanyahu'nun uçağı UCM kararına rağmen Avrupa ülkelerinin hava sahasından geçti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için ABD'ye taşıyan uçak, hakkındaki tutuklama kararına rağmen bir kez daha Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) taraf Yunanistan, İtalya ve Fransa'nın hava sahalarını kullandı.

Uçuş takip sitesi Flightradar24 verilerine göre, 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak üzere sabah İsrail'den ayrılarak ABD'ye hareket eden Netanyahu'nun uçağı, UCM'ye taraf Avrupa ülkelerinin hava sahalarından geçti.

Netanyahu'nun uçağı, bir önceki ABD ziyaretinde olduğu gibi UCM'nin İsrail Başbakanı hakkındaki tutuklama kararına rağmen, Roma Statüsü'ne taraf olan Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.

İsrail Başbakanı'nın uçağı, 24 Eylül 2025'te ise BM Genel Kurulu temasları için ABD'ye giderken Akdeniz boyunca ilerleyip Cebelitarık Boğazı güzergahını izlemişti.

UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım 2024'te Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, dün ABD'ye uçan Netanyahu'nun, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin uçağın pistte kalmasına izin vermeyeceği endişesiyle, New York JFK Havalimanı yerine New Jersey'deki bir askeri havalimanına veya Newark Havalimanı'na ineceğini aktarmıştı.

Kaynak: AA