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Netanyahu: İran gerilimi için kabine toplantısı

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- İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran'ı ABD saldırıları karşısında İsrail'e misilleme yapmaları halinde "çok ağır darbe alacaklar" sözleriyle tehdit etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD'nin İran'a yeniden başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle artan bölgesel gerilimi ele almak üzere Güvenlik Kabinesi ile toplantı yapacağı belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, Netanyahu'nun bazı siyasi ve güvenlik yetkililerinden oluşan Güvenlik Kabinesi ile yarın öğle saatlerinde bir araya geleceği aktarıldı.

Haberde, ABD'nin İran'a yeniden başlattığı hava saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle artan gerilimi ele almasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, akşam saatlerinde güvenlik yetkilileriyle bir araya gelerek İran'a ilişkin durum değerlendirme toplantısı yaptı.

Katz, toplantıda ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü saldırılara katılmaya hazırlıklı olduklarına "Her türlü olasılığa hazırlıklıyız" ifadeleriyle işaret ederek, İran'ı "İsrail'e saldırırlarsa, çok ağır darbe alacaklar." sözleriyle tehdit etti.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına İsrail ordusunun olası katılımı ülkede tartışılmaya devam ediyor.

İsrail basını, ABD'nin ilerleyen günlerde İran'a yönelik süren hava saldırılarının kapsamını genişletmeye hazırlandığını aktarıyor.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sonlandırmak için Washington ve Tahran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakatla nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almaya başlamıştı.

Kaynak: AA
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