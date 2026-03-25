İsrail Başbakanı Netanyahu, Lübnan'ın güneyinde kalıcı işgal mesajı verdi

Lübnan'ın güneyinde işgali derinleştiren İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Lübnan'daki durumu kökten değiştirmeye kararlı olduklarını" söyleyerek kalıcı işgal mesajı verdi.

Netanyahu, İsrail yerel yöneticilerinin katıldığı bir panelde video konferans aracılığıyla gündeme dair açıklama yaptı.

Hizbullah'ın misilleme yaptığı İsrail'in kuzey bölgelerindeki bütçe kesintilerinin iptali emrini verdiğini belirten Netanyahu, yerel yönetim başkanlarından "Yahudi toplulukların yerleşimleri terk etmesinin önüne geçmelerini" istedi.

Netanyahu, 150 bin roket ve füzeden oluşan ve her an İsrail'e karadan saldırı düzenleme potansiyeli olan Hizbullah tehdidini ortadan kaldırdıklarını ileri sürerek, kuzey sınırında bir "güvenlik tamponu" oluşturduklarını iddia etti.

Lübnan'ın güneyinde "tampon" bölge bahanesiyle işgali genişlettiklerine işaret eden Netanyahu, "Daha geniş bir tampon bölge oluşturuyoruz." sözleriyle bölgede işgali derinleştirecekleri ve kalıcı hale getirecekleri mesajı verdi.

Netanyahu, "Hizbullah'ı bitireceklerini" ileri sürerek "Lübnan'daki durumu kökten değiştirmeye kararlıyız." iddiasında bulundu.

"İsrail'in her zamankinden daha güçlü olduğunu" savunan Netanyahu, bu durumun "hayal edilemeyecek ittifak fırsatları" doğurduğunu iddia etti."