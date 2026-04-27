Netanyahu, Lübnan'a saldırıların Beyrut'la müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olduğunu ileri sürdü

Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'a düzenledikleri saldırıların Beyrut yönetimiyle müzakerelerin ilerlemesine yardımcı olacağını iddia etti.

Başbakan Netanyahu, İsrail ordusunun düzenlediği konferansta yaptığı konuşmada ateşkese rağmen Lübnan'a düzenledikleri saldırılar ve ABD arabuluculuğundaki müzakerelere ilişkin konuştu.

İsrail ordusunun "güvenlik bölgesinde, güvenlik bölgesinin kuzeyinde ve Litani Nehri'nin kuzeyinde" saldırılar düzenlediğini belirten Netanyahu, Hizbullah'ın füze stoklarının yüzde 10'a indiğini ileri sürdü.

Netanyahu, Hizbullah'ın 122 milimetrelik roketleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hala İsrail'e tehdit oluşturduğunu iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 25 Nisan'da orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin sonunda 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Burak Dağ
