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Netanyahu: İran yönetiminin sonu yakın

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İsrail Başbakanı Netanyahu, İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını öne sürerek, saldırı durumunda 'hayal bile edemeyeceği bir darbe alacağını' ve 'İran'daki yönetimin sonunun yakın olduğunu' iddia etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran yönetiminin sonunun yakın olduğunu ileri sürerek İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını iddia etti.

İsrail Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı konuşmada, İran'ın İsrail'e saldırmaktan kaçındığını ileri sürdü.

Netanyahu, "İran bize saldırmıyor. İran bunu yapmaktan kaçınıyor ve bunun nedenini biliyor." dedi.

Binyamin Netanyahu, İran'ın İsrail'e saldırması halinde ise "hayal bile edemeyeceği bir darbe alacağını" savunarak, "Elbette hata yapabilir ve yine de bize saldırma hatasına düşebilir. O zaman hayal bile edemeyeceği bir darbe alacak." ifadelerini kullandı.

Netanyahu, "İran'daki yönetimin sonu yakın." şeklinde iddiada bulundu.

Kaynak: AA
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