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Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak

Netanyahu: Uzun vadeli hedeflerimiz İran'ı ortadan kaldırmak
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yapılan hava saldırısıyla ilgili konuştu. Netanyahu, uzun vadeli hedeflerinin "İran'ı ortadan kaldırmak" olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uzun vadeli stratejilerinin, "İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu ve bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini belirtti.

NETANYAHU'DAN İRAN AÇIKLAMASI

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Meclisi'nde (Knesset) yaptığı konuşmada, 26 Ekim'de İran'a düzenledikleri hava saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'a düzenledikleri hava saldırısının kapsamlı olduğunu iddia eden Netanyahu, Tahran'ın bölgedeki vekil güçlerinin saldırıyı püskürtmeyi başaramadığını savundu.

Netanyahu: İran'ın Şer Eksenini Ortadan Kaldırma Hedefindeyizİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

"UZUN VADELİ STRATEJİMİZ İRAN'I ORTADAN KALDIRMAK"

Netanyahu, İsrail'in uzun vadeli stratejisinin, "İran'ın şer eksenini ortadan kaldırmak" olduğunu belirterek, bu hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İsrail, İran'ın 1 Ekim'deki füze saldırılarına misilleme olarak 26 Ekim'de İran'daki askeri noktaları hedef aldığını ve saldırının başarıyla tamamlandığını açıklamıştı. İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara başarıyla karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda sınırlı hasar meydana geldiğini duyurmuştu. Saldırılarda 4 asker ile 1 sivilin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel

Uluslararası İlişkiler Binyamin Netanyahu Orta Doğu Güvenlik Politika İsrail Güncel Dünya İran

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