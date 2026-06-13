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Netanyahu, İran ve ABD'nin anlaşmaya ilişkin yaklaşımlarını değerlendirmek üzere kabineyi toplayacak

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İsrail Başbakanı Netanyahu, İran ile ABD arasındaki olası anlaşmayı ve Lübnan'daki askeri durumu değerlendirmek üzere daraltılmış güvenlik kabinesini yarın toplayacak. Toplantıda, ordunun Lübnan'ın güneyindeki ilerleyişinin durdurulması ve güvenlik şeridinden çıkılmaması gibi konuların ele alınması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İran ile ABD arasındaki muhtemel bir anlaşmaya ilişkin yaklaşımları yarın daraltılmış güvenlik kabinesinde değerlendireceği bildirildi.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesinin haberine göre Netanyahu, daraltılmış güvenlik kabinesini yerel saatle 19.30'da toplayacak.

Söz konusu toplantı kararının duyurulmasının ardından, aralarında İsrail devlet televizyonu KAN'ın da bulunduğu ülke basınında, siyasi makamların "İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki ilerleyişini durdurması" yönünde karar almasının muhtemel olduğuna işaret edildi.

Ayrıca KAN'ın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, "İsrail ordusu, beklenen yaklaşımlar çerçevesinde Lübnan'ın güneyinde oluşturduğu güvenlik şeridinden kesinlikle çıkmayacak." ifadesine yer verildi.

Haberde, bu konunun yaklaşık bir buçuk hafta sonra ABD'de Lübnan tarafıyla görüşülmesinin beklendiği kaydedildi.

KAN'ın konuya ilişkin değerlendirmesinde, İsrail'in beklenen anlaşmaya zarar vermemek için Lübnan topraklarının derinliklerine yönelik saldırılarını azaltmaya hazırlandığı ve ordunun güneydeki bölgelerde operasyonlarını daha odaklı şekilde sürdürdüğü ifade edildi.

İsrail, nisan ayında Litani Nehri'nin güneyinde Gazze'dekine benzer bir "Sarı Hat" oluşturduğunu açıklamıştı.

İsrail, sınıra kadar uzanan bu hayali hatla, Lübnan'da yerinden edilenlerin geri dönüşünü ve her türlü silahlı faaliyeti engellemeye çalıştığını belirtiyor.

Tel Aviv yönetimi, bu bölgenin muhtemel ateşkes anlaşmalarının kapsamına girmeyeceğini öne sürüyor.

Kaynak: AA / Said Amori
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