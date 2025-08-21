Netanyahu: Hamas ateşkes anlaşmasını kabul etse de Gazze'yi işgal edeceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ateşkes ve esir takası anlaşmasını kabul etse dahi Gazze kentini işgal edeceklerini söyledi.

İsrail, Gazze'yi işgal planına hız verirken İsrail Başbakanı Netanyahu'dan skandal açıklamalar geldi. Sky News Australia televizyonuna konuşan Netanyahu, sunucunun "Hamas'ın bir anlaşmayı kabul etmesi halinde İsrail'in Gazze'yi işgal planından vazgeçip vazgeçmeyeceği" yönündeki soruya yanıt verdi.

NETANYAHU SALDIRI İSTİYOR

Netanyahu, "Bunu her halükarda yapacağız. Hamas'ı orada bırakmayacağımız konusunda hiçbir zaman soru işareti olmadı." yanıtını verdi.

ŞARTLARINI SIRALADI

Gazze Şeridi'ne 22 aydır sürdürdükleri şiddetli saldırıları ancak 50 İsrailli esirin serbest bırakılması ve Hamas'ın silah bırakması şartıyla sona erdireceklerini söyleyen Netanyahu, "Amacımız bu. Tüm esirleri kurtarmak, Hamas'ı silahsızlandırmak, Gazze'yi silahsızlandırmak." dedi.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin işgal kararı almasından önce Gazze Şeridi'nin tamamını "kontrol altına almayı hedefledikleri" yönündeki açıklamasının aksine Netanyahu, bu kez Gazze' Şeridi'ni işgal etmeyi amaçlamadıklarını ileri sürdü.

"7 CEPHEDE SAVAŞ VERİYORUZ"

Yedi cephede savaş verdiklerini öne süren Netanyahu, İran ve bölgedeki vekil güçlerine karşı verdikleri söz konusu "savaşı" tamamlamak üzere olduklarını da ileri sürdü.

HAMAS ATEŞKES ÖNERİSİNİ KABUL ETMİŞTİ

Hamas, Mısır ve Katar'ın Gazze'de ateşkes ve esir takasıyla ilgili sundukları öneriyi kabul ettiklerini bildirmişti.

NE OLMUŞTU?

Öte yandan İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın yanıtını almış olmalarına rağmen Tel Aviv'in tutumunda herhangi bir değişiklik olmadığını ifade etmişti.İsrailli yetkili, Tel Aviv yönetiminin esirlerin tamamının serbest bırakılmasını öngören bir anlaşmada ısrarcı olduğunu kaydetmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz dün sabah Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in kendisine sunduğu Gazze kentini işgal planını onaylamıştı. İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin de dün akşam saatlerinde düzenlediği basın brifinginde, ordunun, işgale hazırlandığı Gazze kenti çevresindeki saldırılarına başladığını duyurmuştu. Gazze kentini işgal saldırılarına, "Gideon'un Savaş Arabaları II" adı verildiği bildirilmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGAL KARARI

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

İsrail basınında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek. İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.