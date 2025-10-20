Haberler

Netanyahu, Gazze'ye Yönelik Saldırıları Doğruladı: 153 Ton Bomba Kullanıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıların detaylarını açıkladı ve ateşkesi ihlal ettiklerini itiraf etti. Netanyahu, Hamas'ın saldırıları bahanesiyle gerçekleştirdikleri saldırılarda 153 ton bomba kullandıklarını belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 153 ton bomba kullanıldığını açıklayarak ateşkesi ihlal ettiklerini itiraf etti.

Netanyahu, Meclis'in açılışında yaptığı konuşmada, ateşkese rağmen Gazze'ye düzenledikleri saldırılara ilişki açıklamalarda bulundu.

Muhalefet partilerinden milletvekilleri Netanyahu'nun sözünü defalarca keserken, Netanyahu dün Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 44 Filistinlinin öldüğü İsrail saldırılarını anlattı.

Netanyahu, "Ateşkes, Hamas'ın bizi tehdit etmesi için bir sebep değildir. Bize yönelik herhangi bir saldırının bedeli çok ağır olur." dedi.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden Netanyahu, "Ateşkes sırasında iki asker öldürüldü. Hamas hemen gevşediğimizi hissetti. Gazze Şeridi'nin dört bir yanındaki onlarca hedefi 153 ton bombayla vurduk." ifadeleriyle ateşkesi ihlal ettiklerini doğruladı.

İsrail, Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği bahanesiyle Gazze'ye saldırılar düzenledi

İsrail, Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta İsrail ordusu unsurlarını hedef aldığı iddiasıyla dün Gazze'nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları düzenlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiği bahanesiyle Gazze Şeridi'ne yönelik "sert müdahalede bulunulması" talimatı verdiği açıklanmıştı.

Gazze'deki Filistinli kaynaklar, Hamas'ın bölgede İsrail ordusunun silahlandırdığı Yasir Ebu Şebab liderliğindeki çete unsurlarıyla çatıştığını ileri sürmüştü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıların ardından ateşkesin yeniden uygulanmaya başladığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Güncel
