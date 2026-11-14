Netanyahu, Eisenkot'a İran sonrası ön koşulsuz birlik hükümeti kurma çağrısı yaptı

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İsrail geçici Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümet kurmakla görevlendirilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'a "ön koşulsuz" masaya oturarak ulusal birlik hükümeti kurması çağrısında bulundu.

Netanyahu, İran'a olası saldırılara ilişkin gerçekleştirilen toplantının ardından yayımladığı videoda, liderliğindeki Likud ve Ultra-Ortodoks partileri de kapsayan bir birlik hükümeti için Eisenkot'u ön koşulsuz olarak masaya oturmaya çağırdı.

Önceki açıklamalarının aksine, hükümete kendisinin liderlik etmesi yönünde bir şart öne sürmeyen Netanyahu, güvenlik brifinginin "şu anda ulusal birlik hükümeti kurmanın, yani İsrail'in Yahudi halkının devleti olarak varlığını destekleyen tüm partileri içerecek bir hükümetin ne kadar elzem olduğuna dair anlayışı daha da pekiştirdiğini" iddia etti.

Netanyahu, "Gelin ön koşulsuz olarak masaya oturalım. Tüm anlaşmazlıkları ve boykotları bir kenara bırakalım, Haredi toplumunun temsilcileriyle birlikte çözülebilecek olan zorunlu askerlik konusu da dahil, İsrail'in güvenliği ve geleceği için anlaşmaya varalım." ifadelerini kullandı.

"İran'ın nükleer silah programını yeniden canlandırmaya çalıştığını ve İsrail'e karşı kullanacağını" öne süren Netanyahu, "Bu varoluşsal tehdidi üzerimizden kesin olarak ve sonsuza dek kaldırmalıyız." dedi.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin desteğine dayanan bir hükümetin "İran tehdidiyle yüzleşemeyeceğini" iddia eden Netanyahu, "Ancak ulusal birlik hükümeti zamanla bunu başarabilecek ve İsrail'in güvenliğini uzun yıllar boyunca garanti altına alabilecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Eisenkot'un, Netanyahu'ya teklif götüreceği iddiası

Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un, geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Likud Partisi'ne kendi liderliğindeki hükümete katılması için teklifte bulunacağı öne sürüldü.

İsrail'de yayın yapan Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Eisenkot'un Netanyahu'nun Likud Partisi'ne hükümete dahil olması için teklif götüreceği, ancak başbakanlık konusunda taviz vermeyeceği iddia edildi.

Kanal 13'e konuşan Eisenkot'un yakın çevresindeki isimler, "Uzlaşmaya hazırız ancak başbakanlık konusunda asla." ifadesini kullandı.

Yashar Partisi'nin, aşırı sağcı geçici Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi ile de temasa geçmesinin beklendiği aktarıldı.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerde, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bloğu İsrail Meclisindeki 120 sandalyeden 53'ünü kazanmıştı. Yahudi muhalefet partileri 48, Arap partileri ise 19 sandalye elde etmişti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un 8 Kasım'da hükümet kurma yetkisi vermesiyle Eisenkot'a koalisyon hükümeti kurmak için tanınan 28 günlük süre başlamıştı.

Bu süre, ihtiyaç duyulması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 14 gün uzatılabiliyor. İsrail'de hükümetin kurulabilmesi için 120 sandalyeli Knesset'te en az 61 milletvekilinin güvenoyunu almak gerekiyor.

İsrail Meclisindeki 120 sandalyenin 67'sini elinde bulunduran Yahudi ve Arap muhalefet partileri, yasa tasarılarını kabul ettirmek için gerekli çoğunluğa sahip bulunuyor.

Kaynak: AA