Netanyahu'dan Trump'a kanlı hediye! Resmen ölümleri kutladı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savundu. Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." ifadesini kullandı.

ÖLDÜREN ÇAĞRI CİHAZI HEDİYE ETTİ

Bu ziyaret gündemde birinci sıraya yükselirken İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a 17 Eylül 2024'te Hizbullah'a yönelik saldırılarla gündeme gelen çağrı cihazlarından hediye etti.

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, Netanyahu, Trump'a bir altın bir de normal çağrı cihazı hediye etti.

TRUMP'TAN 'BÜYÜK BİR OPERASYONDU' YANITI

Trump, Netanyahu'nun hediyesine "Büyük bir operasyondu." diye karşılık verdi. İkili, daha sonra Oval Ofis'e geçerek açıklamalarda bulundu.

HİZBULLAH'A AİT ÇAĞRI CİHAZLARI PATLATILMIŞTI

İsrail, 17 Eylül 2024'te Lübnan'daki Hizbullah'a ait çağrı cihazlarına önceden yerleştirilen patlayıcıları eş zamanlı olarak tetikleyerek bir saldırı düzenlemişti.

Çağrı cihazlarının patlaması sonucunda yaklaşık 3 bin Hizbullah mensubu yaralanmış, onlarcası hayatını kaybetmişti.

Çağrı cihazlarının, sahiplerinin üzerindeyken patladığı anlar sosyal medyaya yansımış, bazılarının çağrı cihazlarını sinyal vermesiyle ellerine aldığı ve bu esnada infilak ettiği görülmüştü.

Lübnan'da 18 Eylül 2024'te de Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizler patlatılmış, yüzlerce Hizbullah mensubu yaralanmış, onlarcası yaşamını yitirmişti.

İsrail saldırıları resmi olarak üstlenmemişti.