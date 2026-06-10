Netanyahu, Lübnan'da yürüttükleri saldırı ve işgalin Hizbullah ile İran'a karşı olduğunu iddia etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnanlılara seslenerek ülkenin güneyinde gerçekleştirdikleri işgal ve saldırıların halka yönelik olmadığı, Hizbullah ile İran'ı hedef aldıkları iddiasında bulundu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları ve işgali sürerken Netanyahu, Lübnan halkına hitap ettiği bir video mesaj yayımladı.

Beyrut ile Tel Aviv arasındaki iyi ilişkilerin önündeki tek engelin, İran ve Hizbullah olduğunu öne süren Netanyahu, Lübnan halkından İsrail ile "barış vizyonunda" birleşmesini istedi.

Netanyahu, "Sizinle savaşta değiliz. Ülkenizi esir alan, İran'ın emirlerini yerine getiren ve İsrail'e yönelik terör saldırıları düzenlemek için topraklarınızı kullanan Hizbullah ile savaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Hizbullah'ın askeri olarak zayıfladığını, İsrail'in ise "tarihinin en güçlü döneminde" olduğunu savunan Netanyahu, Hizbullah'ın "ortadan kaldırılmasının" ardından iki ülke arasında ekonomik ve sosyal kalkınmayı içeren "geniş bir barış vizyonunun mümkün olabileceğini" iddia etti.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da Lübnan sınırı yakınlarında çektiği ve Arapça konuştuğu bir video ile Lübnanlılara seslenmişti.

Herzog, "İsrail'in kuzey sınırından, Lübnan Cumhurbaşkanı (Joseph Avn) ve Lübnan halkına barış elini uzatıyorum. Ancak Lübnan'ın bağımsız ve egemen bir devlet olarak İran'ın, Hizbullah'ın ve terör örgütlerinin etkisinden uzak kalması gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusunun ateşkese ve İran'ın uyarılarına rağmen gün içinde Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetmişti.