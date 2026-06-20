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İsrail ordusu: Lübnan'da işgal altındaki bölgeler dışında saldırıları durdurma talimatı aldık

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İsrail ordusu, Başbakan Netanyahu'dan Lübnan'a saldırıları durdurma talimatı aldığını ancak işgal altındaki bölgelerde saldırı ve yıkımın süreceğini açıkladı. Ateşkes kararına rağmen Hizbullah'a karşı şiddetli karşılık verileceği tehdidinde bulunuldu.

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Lübnan'a saldırıları durdurması için talimat aldığını ancak işgal ettiği bölgelerde saldırı ve yıkımı sürdüreceğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırıların ardından Netanyahu'dan "ateşkes" talimatı aldığını duyurdu.

Açıklamada, Netanyahu'dan gelen talimatın ardından "güvenli bölge" olarak isimlendirdiği işgal ettikleri alanlar dışında Lübnan'a saldırıların durdurulduğu kaydedildi.

İşgal altında tutulan bölgeler ile son iki gün boyunca ele geçirmeye çalıştıkları Nebatiye vilayetini gören Ali el-Tahir Tepesi'ne yönelik saldırı ve yıkımın devam edeceği vurgulanan açıklamada, Hizbullah'tan gelecek bir saldırıya şiddetle karşılık verileceği tehdidinde de bulunuldu.

İsrail basını, Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik saldırıları durdurması ancak işgal edilen bölgelerden çekilmemesi yönünde talimat verdiğini bildirmişti.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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