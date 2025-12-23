İsrail Başbakanı Netanyahu, "7 Ekim komisyonunun" yetki ve sınırlarını hükümetin belirleyeceğini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 7 Ekim 2023'te gerçekleşen Aksa Tufanı Operasyonu'nu araştırmak üzere kurulması planlanan soruşturma komisyonunun yetki ve çalışma sınırlarının hükümet tarafından belirleneceğini söyledi.

Netanyahu, paylaştığı görüntülü mesajda, İsrail Bakanlar Kurulu Yasama Komitesinin, "7 Ekim olaylarını (Aksa Tufanı Operasyonu) ve sürecini araştırmak üzere" kurulacağını belirtti.

Komisyonun bağımsız olacağını savunan Netanyahu, komisyonun yasalarda tanınan tüm yetkilere sahip olacağını ve komisyonda siyasetçilerin yer almayacağını ifade etti.

Netanyahu, komisyonun yarısının koalisyon, diğer yarısının ise muhalefet tarafından belirleneceğini aktarırken, toplumun güvenini kazanmak için bu şekilde karar alındığını ileri sürdü.

Yapılacak incelemenin siyasi, güvenlik, istihbarat ve hukuki tüm boyutları kapsayacağını kaydeden Netanyahu, hiçbir konunun soruşturma dışında bırakılmayacağını iddia etti.

Netanyahu, daha önce Yüksek Mahkeme tarafından atanacak bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasına karşı çıkarken, 16 Kasım 2024'te hükümet tarafından belirlenecek bir komisyon oluşturulması yönünde karar almıştı.

İsrail'deki muhalefet ise bu komisyonun gerçek yetkilere sahip olmadığını savunarak, Netanyahu'yu 7 Ekim'deki güvenlik ve istihbarat zafiyetlerinin üzerini örtmeye çalışmakla suçlamıştı.

İsrailli yetkililer, 7 Ekim 2023'te yaşanan Aksa Tufanı Operasyonu'nu, İsrail ve ordunun tarihindeki "en büyük istihbarat ve askeri başarısızlık" olarak nitelendiriyor.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemişti.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 70 bin 669, yaralıların sayısının da 171 bin 165 olduğu belirtildi.