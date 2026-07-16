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İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ziyaretini iptal etti

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna çekilmesi nedeniyle planladığı ABD ziyaretini iptal etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye yapmayı planladığı ziyareti iptal ettiği duyuruldu.

İsrail başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun ABD ziyaretini iptal etmesine gerekçe olarak, ABD'li Senatör Lindsey Graham'ın cenaze töreninin ay sonuna çekilmesi gösterildi.

Netanyahu'nun, ABD ziyareti için cumartesi gecesi İsrail'den ayrılması bekleniyordu.

Israel Hayom gazetesi, İsrail tarafının ziyaret kapsamında Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasında görüşme ayarlamak için yoğun bir diplomasi trafiği yürüttüğünü aktarmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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