Uludere'de nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi
Şırnak'ın Uludere ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, Hilal beldesindeki bir derede avlanırken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde su samurunun suya dalarak avlanmaya çalıştığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı yer alıyor.
Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel