Haberler

Uludere'de nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi

Uludere'de nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Uludere ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan su samuru, Hilal beldesindeki bir derede avlanırken cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde su samurunun suya dalarak avlanmaya çalıştığı ve ardından bölgeden uzaklaştığı yer alıyor.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki su samuru görüntülendi.

İlçeye bağlı Hilal beldesinde bir derede avlanan su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntüde, su samurunun derede suya dalarak avlanmaya çalışması, bir süre sonra bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ayhan Babat - Güncel
Balıkesir beşik gibi! Peş peşe iki deprem daha meydana geldi

Günlerdir beşik gibi sallanan ilimizde peş peşe iki deprem daha
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Fidan: İsrail'in İran'a saldırı arayışında olduğuna dair emareler var

Bakan Fidan, İsrail'in saldırı arayışında olduğu ülkeyi açıkladı
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
Trump 'Grönland' mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu

Trump "Grönland" mesajı vermeye çalıştı ancak alay konusu oldu
İBB kreşinde çocuğa şiddet soruşturması! Tutuklama kararı var

Türkiye'nin gündemine oturan skandalda yeni gelişme! Şimdi hesap vakti
Emre Belözoğlu maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa kırmızı çıkar mı?

Maç sonu isyan etti: Galatasaray'da olsa...