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Nesli tehlike altındaki vaşak iş yerine girdi; o anlar kamerada

Demirören Haber Ajansı - Serhat Ozan Yıldırım - Güncel
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Nesli tehlike altındaki vaşak iş yerine girdi; o anlar kamerada

TUNCELİ'de kent merkezine inen nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, bir sürücü kursu binasına girdi.

TUNCELİ'de kent merkezine inen nesli tükenme tehlikesindeki vaşak, bir sürücü kursu binasına girdi. Binada bir süre gezinen vaşak, daha sonra dışarı çıkıp gözden kayboldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerin 'kırmızı listesi'nde yer alan vaşak, Tunceli'de bir sürücü kursu binasına girdi. Genelde geceleri ortaya çıktığı ve görülmesi zor olduğu için halk arasında 'ormanın hayaleti' olarak adlandırılan vaşağı gören Deniz Güneş, kısa süreli paniğin ardından cep telefonuyla o anları kayda aldı. Vaşak bir süre içeride gezindikten sonra dışarı çıkarak, gözden kayboldu.

Deniz Güneş, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'ne haber verdi. Ekipler, vaşağa zarar gelmemesi ve doğal ortamına bırakılması amacıyla arama çalışması başlattı.

Deniz Güneş, kursun doğal gaz işini yapmak için binaya geldiğini belirterek, "Ben girince içeride birden kedi gibi bir şey gördüm, sürücü kursundakilere söyledim. Onlar da baktı. 'Vaşak' dediler. Korkudan öldük. Dağda görmemişken çarşıda görmek ilginç" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan Yıldırım - Güncel

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