Nesli Tehlike Altındaki Akdeniz Foku Kuşadası'nda Görüntülendi

Nesli Tehlike Altındaki Akdeniz Foku Kuşadası'nda Görüntülendi
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, nesli tehlike altındaki Akdeniz foku sualtı kamerasıyla görüntülendi. Akdeniz Foku Araştırma Grubu dalgıcı Selçuk Arı, dalış sırasında bir Akdeniz fokunu tesadüfen kaydetti. Akdeniz fokunun Türkiye'deki popülasyonu 100-110 arasında ve Kuşadası'nın kıyı şeridi bu tür için önemli bir yaşam alanı.

Nesli tehlike altındaki Akdeniz foku Kuşadası'nda görüntülendi

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, nesli tehlike altında olan Akdeniz foku (monachus monachus), sualtı kamerasıyla görüntülendi.

Kemerönü mevkinde dalış yapan Sualtı Araştırmaları Derneği'ne bağlı Akdeniz Foku Araştırma Grubu dalgıcı Selçuk Arı, tesadüfen sualtı kamerasıyla bir Akdeniz foku görüntüledi. Görüntülerde, Akdeniz fokunun denizin altında yüzdüğü ve beslenmek için balık aradığı anlar yer aldı. Akdeniz fokunun dünyadaki nüfusunun yaklaşık 900, Türkiye'de ise 100-110 olduğu düşünülüyor.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Akdeniz fokunun görüldüğü bölgenin Kuşadası'ndaki en bakir kıyı şeridi olduğu söyledi. Akdeniz fokunun burada bulunan kıyı mağaralarını yaşam alanı olarak kullandığını belirten Sürücü, "Türkiye, Avrupa Yaban Hayatını Koruma Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşme hükümlerine göre Akdeniz fokları ve yaşam alanlarının korunmasına taraf bir ülke. Bu türün yaşam alanı olarak Kuşadası'nı seçmesi de bizim için büyük bir şans. Bu nedenle Kemerönü mevki kesinlikle yapılaşmaya açılmamalıdır" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EŞBER OKAYER - Güncel
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