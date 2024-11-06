Nesli Tehlike Altında: Darende'de Arap Tavşanı Görüntülendi

MALATYA'nın Darende ilçesinde nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listeye alınan 'Arap tavşanı' görüntülendi. Çiftçilerin bir süre beslediği yavru 'Arap tavşanı' doğaya salındı.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, ilçeye bağlı Ayvalı Mahallesi'nde görüntülendi. Gece saatlerinde bulunan yavru Arap tavşanı, çiftçiler tarafından bir süre beslendikten sonra tekrar doğaya bırakıldı.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA