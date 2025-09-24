Neşet Ertaş, TRT'de Unutulmaz Eserleriyle Anılacak

Abdal kültürünün son büyük temsilcisi ve "Bozkırın Tezenesi" lakaplı usta sanatçı Neşet Ertaş, TRT'de yad edilecek.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, "Ah Yalan Dünya", "Gönül Yarası", "Zülüf Dökülmüş Yüze", "Niye Çattın Kaşlarını" ve "Mühür Gözlüm" adlı parçaların da arasında olduğu unutulmaz eserlere imza atan Ertaş'ın vefatının 13. yılı dolayısıyla özel konserler hazırlandı.

"Konser Zamanı: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası-Neşet Ertaş" programında şef Eray İnal yönetimindeki orkestraya, solistler Nilgün Kızılcı ile Mustafa Kemal Şimşek eşlik edecek. Troya Kültür Yolu Festivali kapsamında Çanakkale Hamidiye Tabyası'nda gerçekleştirilecek konser, yarın 23.15'te TRT 2 ekranlarında olacak.

"Bir Anadolu Ozanı Neşet Ertaş Özel Konseri" programı yarın 20.00'de TRT Müzik'te izlenebilecek. Program, 23.15'te TRT Türk'te izleyicilerle buluşacak.

TRT Türkü'de ise gün boyu Neşet Ertaş'a adanmış özel konserler, söyleşiler ve programlar gerçekleştirilecek.