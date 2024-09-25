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Neşet Ertaş, Mezarı Başında Anıldı

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Merhum Bozlak sanatçısı Neşet Ertaş, vefatının 12. yıl dönümünde Kırşehir'deki mezarı başında ailesi ve sevenleri tarafından anıldı. Oğlu Hüseyin Ertaş, babasının kendilerine öğrettiği saygı ve mütevazılık üzerine duygusal bir konuşma yaptı.

Neşet Ertaş, mezarı başında anıldı

Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş:

"Babamın bize öğrettiği en büyük şey saygıydı"

KIRŞEHİR - Merhum Bozlak sanatçısı Neşet Ertaş, vefatının 12. yıl dönümünde Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Anma törenine sanatçının ailesi, sevenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Oğlu Hüseyin Ertaş, törende yaptığı konuşmada, babasının öğrettiği en büyük şeyin insanın kendisinin sahibi olduğunu vurguladı. Hüseyin Ertaş, "Babam, bize hayatımız boyunca en önemli şeyin kendimize sahip çıkmak olduğunu öğretti. O, yaşamı boyunca her zaman mütevazı kaldı ve halkın sanatçısı oldu" dedi. Duaların okunması ve çiçeklerin bırakılmasının ardından tören sona erdi.

Neşet Ertaş, Mezarı Başında Anıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - Güncel

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