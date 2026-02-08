Haberler

Tekirdağ'da Neşet Ertaş'ı anma konseri düzenlendi

Güncelleme:
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, 'İz Bırakanlar Konserleri' kapsamında Neşet Ertaş'ı Kapaklı'da anarak dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Konserde Ertaş'ın eserleri seslendirilirken, seyirciler zaman zaman parçalara eşlik etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından düzenlenen"İz Bırakanlar Konserleri" kapsamında, Türk halk müziğinin önemli isimlerinden Neşet Ertaş, Kapaklı ilçesinde anıldı.

Kapaklı Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kent Orkestrası Solisti Salih Demirci'nin seslendirdiği Neşet Ertaş eserleri, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Konserde, Neşet Ertaş'ın hafızalara kazınan türküleri seslendirilirken, izleyiciler zaman zaman eserlere eşlik etti.

Programda hem hareketli hem de duygusal parçalara yer verildi.

Konserin ardından, bir sonraki etkinliğin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından Çorlu Ünal Baysan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Bünyamin Polat - Güncel
