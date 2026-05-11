Kütahya'da "Bozkırın Tezenesi" Neşet Ertaş konserle anıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde düzenlenen konserde, 'Bozkırın Tezenesi' Neşet Ertaş anıldı. Yöresel sanatçılar, usta ismin unutulmaz türkülerini seslendirdi.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Yüzüncü Yıl Tarih Kültür Sanat ve Fotoğraf Derneği tarafından düzenlenen konserle, "Bozkırın Tezenesi" olarak anılan merhum halk ozanı Neşet Ertaş anıldı.

Gediz'de gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan yöresel sanatçılar, usta ismin Türk halk müziğine damga vuran unutulmaz türkülerini seslendirdi. Konsere katılan vatandaşlar, sanatçılara eşlik ederek Ertaş'ın eserlerini hep bir ağızdan söyledi.

Dernek Başkanı Yaşar Saygılı, yaptığı açıklamada, Anadolu kültürünü ve Neşet Ertaş'ın kendine has tarzını yaşatmayı amaçladıklarını belirtti. Kültürel etkinliklerin devam edeceğini vurgulayan Saygılı, şunları kaydetti:

"Dernek olarak Neşet Ertaş'ın kendine has tarzını ve Anadolu kültürünü yansıtan ezgilerini yeniden gündeme getirmek istedik. Bu ezgilerin nesillere aktarılmasını önemsiyoruz. Burada sanatçılarımız ustanın eserlerini başarıyla yorumladılar. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayrıca konsere ilgi gösteren vatandaşlarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz."

Program, yöresel sanatçıların performanslarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Ramazan Doğan
