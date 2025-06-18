Neşet Ertaş, Anadolu Üniversitesi'nde Anıldı

Neşet Ertaş, Anadolu Üniversitesi'nde Anıldı
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Bozkırın Tezenesi olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte anıldı. Etkinlikte sanatçılar Ertaş'ın sevilen eserlerini seslendirdi ve katılımcılar coşkuyla eşlik etti.

"Bozkırın Tezenesi" olarak bilinen halk ozanı Neşet Ertaş, Anadolu Üniversitesinde düzenlenen programla anıldı.

Yunus Emre Yerleşkesi'ndeki Anadolu Park'ta gerçekleşen etkinlikte, solist Serpil Ayar ile Kırşehirli Tolga Ertürk ve ekibi sahne aldı.

Abdallık kültürünün son efsanesi olarak bilinen halk ozanı Ertaş'ın sevilen eserleri, sanatçılar tarafından seslendirildi.

Neşet Ertaş'ın bağlama eşliğinde icra edilen türkülerine etkinliği takip eden vatandaşlar da coşkuyla eşlik etti.

Programda, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de sahneye çıkarak, Ertaş'ın "Bahçe Duvarından Aştım", "Yalan Dünya" ve "Acem Kızı" adlı türküleri seslendirdi.

Adıgüzel'in solist Serpil Ayar'la söylediği türküler, izleyenlerden alkış aldı. Rektör Adıgüzel daha sonra sanatçılara çiçek takdim etti.

Adıgüzel, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Neşet Ertaş'ın Türkiye'nin büyük bir değeri olduğunu söyledi.

Neşet Ertaş'ın Abdal geleneğinin en güçlü temsilcilerinden biri olduğunu kaydeden Adıgüzel, "Biz de Anadolu Üniversitesi Halkbilim Araştırmaları Merkezimizle halkın bütün folklorik değerlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Halkbilim de sadece öğrencilerimiz ve akademisyenlerimiz değil halktan da katılanlar oluyor. Sanat ve halk müziği ile dans gösterileri gibi çok farklı etkinlikler düzenliyoruz. Bugün de Abdal geleneğinin temsilcilerinden Kırşehir'den misafirlerimiz ile Halkbilimden hocalarımız ve öğrencilerimiz vardı. Onlarla birlikte Türk halk müziğinin en güçlü sesi Neşet Ertaş'ı hep birlikte anmak istedik." dedi.

Türk halk müziğine gönül veren herkesin Ertaş'ı tanıdığını ifade eden Adıgüzel, "Hepimizin zihninden ve gönlünden geçen Neşet Ertaş sözleri mutlaka vardır. Bende sahneden davet edilince bu türküleri izleyenlerle paylaşmak istedim. Bir öğretim üyesi olarak değil halktan biri olarak Halkbilim'in daveti üzerine sahneye çıkmış oldum." dedi.

Anadolu Üniversitesi Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Ahmet Şamil Erkoçak da merkez olarak sosyal sorumluluk projeleri dahil birçok çalışmaya imza attıklarını söyledi.

Programa çok sayıda akademisyen, öğrenci ve vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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