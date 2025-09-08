Nergiz İlkokulu Açıldı: Öğrenciler Heyecanla Sınıflarına Girdi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Nergiz Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Nergiz İlkokulu, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk gününde törenle açıldı.

Geçtiğimiz yıl kırsal mahallede ilkokul bulunmaması nedeniyle Pamukçu Mahallesi'ne taşımalı eğitim yapılan Nergiz Mahallesi öğrencilerini taşıyan minibüs kaza yapmış, servis kazasında çok sayıda öğrenci yaralanmıştı. Öğrencilerin kendi mahallelerinde okul talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca inşa edilen Nergiz İlkokulu hizmete alındı.

Törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Mustafa Canbey ve İsmail Ok, Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir, öğrenciler ve mahalle sakinleri katıldı.

Öğrenciler, ilk ders zilinin çalmasıyla sınıflarına heyecanla girerken, protokol üyeleri sınıfları ziyaret ederek öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Konuşmasında öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Uygur, "Yapımı yeni tamamlanan Nergiz İlkokulumuzda ilk ders gününde sıralara koşan minik yüreklerin heyecanına tanıklık ettik. Evlatlarımıza başarılarla dolu bir eğitim yılı diliyor, sağlıkla, mutlulukla ve güzel hatıralarla büyümelerini temenni ediyoruz." dedi.

Açılışın ardından Vali Ustaoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.