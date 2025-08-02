Nepal ve Çin, 70 Yıllık Dostluklarını Kutladı

KATMANDU, 2 Ağustos (Xinhua) -- Nepal Başbakanı KP Sharma Oli, Çin ile "zamana meydan okuyan dostluklarına" büyük önem verdiklerini ve ikili ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

Nepal-Çin diplomatik ilişkilerinin 70. yıldönümü vesilesiyle cuma günü düzenlenen resepsiyonda konuşan Oli, son 70 yılda iki ülke ilişkilerinin karşılıklı güven temelinde ve ortak değerler rehberliğinde güçlendiğini vurguladı.

Nepal'in tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduğunu vurgulayan Oli, "Çin, Nepal'in egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi bağımsızlığına her zaman saygı göstermiştir. Nepal de yakın komşusu ve güvenilir bir kalkınma ortağı olan Çin ile zamana meydan okuyan dostluğuna büyük değer vermektedir" dedi.

Başbakan, işbirliğinin genişletilmesi, bağlantıların güçlendirilmesi ve karşılıklı faydaya yönelik yeni yolların yaratılmasıyla ikili ilişkilerin daha da geliştirilmesini temenni ettiklerini ifade etti.

Çin'in ulusal yeniden canlanma yolunda kaydettiği başarılara da değinen Oli, bu başarıların hem Çin'e hem de bölgesel istikrar ve küresel ilerlemeye katkı sağladığını belirtti.

Resepsiyonda konuşan Çin'in Nepal Büyükelçisi Chen Song, iki ülkenin son 70 yılda sağlam bir güven ilişkisi inşa ettiğini vurgulayarak, "Değişim ve zorluklarla dolu bir dünyada Çin, Nepal ile üst düzey ilişkilerini güçlendirmeye, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmeye ve uluslararası arenada birbirlerinin temel çıkarlarını kararlılıkla desteklemeye hazırdır" dedi.

Büyükelçi, Nepal'in kalkınma zorluklarını Çin çözümleriyle aşmasına yardımcı olmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.