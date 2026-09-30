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Nepal'in başkenti Katmandu'da Indra Jatra Festivali sekiz gün sürdü ve sona erdi

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Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Indra Jatra Festivali sona erdi. Sekiz gün süren etkinlikte Hinduizm'de yağmur tanrısı kabul edilen Indra için geleneksel ritüeller, geçit törenleri, müzik ve maskeli dans performansları gerçekleştirildi.

KATMANDU, 30 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'da düzenlenen Indra Jatra Festivali, 29 Eylül 2026.

Nepal'de düzenlenen Indra Jatra Festivali sona erdi. Sekiz gün süren etkinlikte Hinduizm'de yağmur tanrısı kabul edilen Indra için geleneksel ritüeller, geçit törenleri, müzik ve maskeli dans performansları gerçekleştirildi. (Fotoğraf: Sulav Shrestha/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
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