Haberler

Nepal, Everest'te çöp birikmesini önlemek amacıyla kullanılan uygulamayı kaldırma kararı aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nepal hükümeti, Everest Dağı'ndaki dağcıların tırmanış sırasında bıraktığı atıkları azaltmak için başlattığı depozito uygulamasının etkisiz olduğunu belirterek, yeni bir atık yönetim modeli geliştirmeye karar verdi.

Nepal hükümeti, Everest Dağı'ndaki dağcıların tırmanış sırasında oluşan atıklarını zirvede bırakmayıp dağdan aşağıya indirmesini teşvik etmek için başlatılan depozito uygulamasını somut sonuç vermediği gerekçesiyle sona erdireceğini açıkladı.

Mevcut uygulamaya göre, Everest'e tırmanan dağcıların, dönüşte yanlarında en az 8 kilogram çöp getirmeleri şartıyla geri ödenmek üzere 4 bin dolar depozito yatırmaları gerekiyor.

Nepal hükümeti uygulamanın amacının dağın zirvesinde biriken ve yaklaşık 50 tona ulaştığı tahmin edilen atık miktarını azaltmak olduğunu belirtiyor.

Öte yandan BBC'ye konuşan Nepal yetkilileri, uygulamanın yürürlüğe girmesinin üzerinden 11 yıl geçmesine rağmen Everest'teki atık sorununun devam ettiğini, sistemin beklenen etkiyi yaratmadığını ve zamanla idari bir yük haline dönüştüğünü ifade etti.

Yıllar içinde depozitoların büyük bölümünün iade edildiğini, bunun da kağıt üzerinde dağcıların çöp getirdiği anlamına geldiğini vurgulayan yetkililer, getirilen atıkların çoğunlukla alt kamplardan olduğunu, asıl yığılmanın bulunduğu üst kamplardan çöp taşınmadığını belirtti.

Everest bölgesinde atık yönetiminden sorumlu Sagarmatha Kirlilik Kontrol Komitesi yetkilisi Tshering Sherpa, "Yüksek kamplardan genellikle sadece oksijen tüpleri geri getiriliyor. Çadırlar, yiyecek kutuları ve içecek ambalajları çoğu zaman orada bırakılıyor." ifadesini kullandı.

Hükümet yeni bir modelin üzerinde çalışıyor

Nepal yönetimi, başarısız olduğu belirtilen mevcut sistemin yerine daha etkili yeni bir model hazırlıyor.

Yeni düzenlemeye göre dağcılardan geri ödemesiz temizlik ücreti alınacak, bu gelirle Kamp 2'de kontrol noktası kurulacak, üst kamplara düzenli olarak çıkacak ve dağcıların çöplerini gerçekten aşağı indirmelerini sağlayacak dağ korucuları görevlendirilecek.

Yeni sistem kapsamında dağcılardan alınacak ve iadesi olmayacak temizlik ücretinin 4 bin dolar olacağını aktaran Turizm Bakanlığı yetkilileri, düzenlemenin parlamentodan geçmesiyle yürürlüğe gireceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
Öcalan'dan SDG mesajı: 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması süreci rahatlatacak ve hızlandıracaktır

Sürenin dolmasına 2 gün kala Öcalan'dan SDG'ye kritik çağrı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Sergen Yalçın'ın 'Güle güle' dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var

"Güle güle" dediği iki ismin ayrılık için bir şartı var
Bu balığı avladılar, 1 milyon 227 bin 144 lira destek aldılar

Bu balığı yakaladılar, 1 milyon liradan fazla parayı cebe koydular
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 110 şüpheli yakalandı

Şafak vakti peş peşe baskınlar! Onlarca kişi yakalandı
Türk otomotiv devi üretime ara veriyor

İşçiler eylem yapmıştı! Türk otomotiv devi üretime ara veriyor
Vicdansız dayı diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış

Diri diri toprağa gömdüğü yeğenini arama çalışmalarına katılmış
Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! Yılbaşı alışverişi yapanlar sınır kapılarına yığıldı

Akın akın Türkiye'ye geliyorlar! İşini bitiren sınır kapısına yığıldı