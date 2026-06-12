Nepal Dışişleri Bakanı, 14-17 Haziran'da Çin'i Ziyaret Edecek
Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, 14-17 Haziran tarihlerinde Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ziyaret, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin daveti üzerine yapılacak.
BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Nepal Dışişleri Bakanı Shisir Khanal, 14-17 Haziran tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü cuma günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua