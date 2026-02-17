Haberler

Nepal, Everest'e tırmanış için 7 bin metre deneyimi şartı getiriyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nepal Ulusal Meclisi, Everest Dağı'na tırmanmak isteyenlerin en az 7 bin metre yüksekliğinde dağ deneyimi şartı getiren tasarıyı onayladı. Tasarı, dağ temizliği ve rehberlerin refahına yönelik yeni düzenlemeleri de içeriyor.

Nepal'de Ulusal Meclis, Everest Dağı'na tırmanmak isteyenler için en az 7 bin metre yüksekliğinde bir dağ deneyimi şartı getiren yasa tasarısını onayladı.

Nepal Turizm Departmanı sözcüsü Himal Gautam, yeni yasal düzenlemeye ilişkin açıklamada bulundu.

Gautam, tasarının bu hafta Ulusal Meclis'ten geçtiğini ve şu anda kapalı olan Temsilciler Meclisi'nin onayının ardından Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel'in de imzasıyla yürürlüğe gireceğini söyledi.

Tasarı ayrıca dağların temiz tutulması ve rehberlerin refahının desteklenmesi için yeni düzenlemeler de içeriyor.

Halihazırda dağcılardan alınan 4 bin dolarlık çöp depozitosu, tırmanış sonrası temizlik belgesi sunulunca iade ediliyor.

Her yıl 400'den fazla dağcı, Everest'in güney rotasından zirve denemesi için izin alıyor. Dağcıların zirveye ulaşmaya çalışması, deneyimsiz tırmanıcılar nedeniyle oluşan kuyruklar yüzünden kazalara yol açabiliyor.

Hükümet, organizasyonlarda güvenlik standartlarını düşürmekle eleştiriliyordu. Dağcılık sektöründeki reform yanlıları da deneyimsiz kişilerin Everest'e tırmanmasının yasaklanmasını savunuyordu.

Kaynak: AA " / " + Nuri Aydın -
Erdoğan Etiyopya'da! Karşılama dansı da çalan müzik de dikkat çekici

Erdoğan'ı karşılarken çalan müzik törene damga vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı

Bez ve poşete sarılı halde mezardan çıkarıldı, mahalleli ayağa kalktı
'Aşkım, sevdam' dediği şehirde yapıldı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki anket

"Aşkım, sevdam" dediği şehirde yapıldı! İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı

5 yıl sonra bir ilk! Gayrimenkulde ibre tersine döndü
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak

Sağ kolu açık açık tehdit etti! 60 günleri var...
Juventus'un korkulu rüyaları: Icardi ve Osimhen

Juventus taraftarını tir tir titreten istatistik