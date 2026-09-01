Haberler

Nepal'de sel felaketi: Can kaybı 987'ye yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde ölü sayısı 987'ye çıktı. Kayıp 3 bin 916 kişi aranırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Uzmanlar, felaketin buzul çökmesi kaynaklı olduğunu belirtiyor.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye çıktığı bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskinin Azaltılması ve Yönetimi Kurumunun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ülkenin Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle meydana gelen sele ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, selden etkilenen çeşitli bölgelerde hayatını kaybedenlerin sayısının 987'ye yükseldiği, 583'ü yabancı uyruklu olmak üzere kayıp 3 bin 916 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Arama kurtarma çalışmalarında 21 bin 11 güvenlik personelinin görevlendirildiği ifade edilen açıklamada, selden etkilenen bölgeye yardım malzemesi gönderildiği kaydedildi.

Öte yandan, Nepal'deki sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yaşamını yitirenlerin sayısının 16'ya yükseldiği belirtilmişti.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta sel meydana gelmiş, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığı, yolların hasar aldığı ve arama kurtarma çalışmaları için helikopterlerin sevk edildiği bildirilmişti.

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar, selin bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığ nedeniyle meydana geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA
Bolu Belediyesi'ne 'hayalet araç' operasyonu! 22 şüpheli için gözaltı kararı verildi

CHP'li belediyeye "hayalet araç" operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'de 3 ay tatil yaptı! ABD'ye tam 16 adet valizle geri döndü

Tası tarağı toplayıp tam 16 adet valizle ABD'ye gitti
Altın takmasını beklediler! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı

Altın takmadı! Şevket Çoruh’un kızına hediyesi bambaşka çıktı
Polise bıçak çeken saldırgan vurularak etkisiz hale getirildi

Polise bıçak çekmeni bedelini vurularak ödedi! İşte o anlar
Denizde 4,5 aylık bekleyiş bitti! Balık sezonu başladı

Balıkçılar bu sezon için iki balığın adını verdi
Trump'tan İran için çarpıcı sözler: İsrail şu anda olmazdı

İsrail için kıyamet senaryosunu açıkladı

Arda Güler'in İspanyolcası hayran bıraktı

Yok artık Arda! Ağzından çıkan her kelime şoke etti
Fenerbahçe'den kovulan Tedesco yeni takımında madara oluyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Yeni takımında madara oluyor