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Nepal'de sel felaketi: Can kaybı 389'a yükseldi

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Nepal'in Çin sınırındaki Rasuwa bölgesinde meydana gelen sel felaketinde can kaybı 389'a çıktı, 460'tan fazla yaralı var. Binlerce kişi kayıp, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Uzmanlar, buzul çökmesinin sele yol açtığını belirtiyor.

Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde yaşamını yitirenlerin sayısının 389'a yükseldiği bildirildi.

Nepal'in Çin sınırına yakın bölgelerini etkileyen felaket nedeniyle sel sularına kapılanları kurtarmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Nepal polisinden yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 389'a yükseldiği, 460'tan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Nepalli yetkililer, sel suları nedeniyle düzinelerce köprünün yıkıldığını, yolların hasar aldığını ve arama kurtarma çalışmalarında helikopterlerin görevlendirildiğini ifade etti.

Associated Press (AP) ajansına konuşan yetkililer, aralarında yabancıların da bulunduğu 1300'den fazla kişinin kayıp olduğunu açıklamıştı.

Nepal'de meydana gelen sel nedeniyle Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 558 kişiden ise haber alınamadığı bildirilmişti.

Uzmanlar, buzul çökmesine işaret ediyor

Sel öncesi bölgede ilk olarak deprem meydana geldiğini açıklayan ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, daha sonra verilerini güncelleyerek 5,2 büyüklüğündeki sismik hareketin kaynağının buzul çökmesi olduğunu ifade etmişti.

Merkezi Katmandu'da bulunan Uluslararası Dağlık Kalkınma Merkezi'nde görevli uzmanlar da sele bölgedeki dağlık alandan kopan buzul parçalarının tetiklediği çığın neden olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA
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