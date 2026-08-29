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Nepal'deki Sel Felaketi: 934 Hidroelektrik Çalışanı Kayıp

Nepal'deki Sel Felaketi: 934 Hidroelektrik Çalışanı Kayıp
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Nepal'de çarşamba günü meydana gelen yıkıcı sel felaketi, hidroelektrik projelerini vurdu. Özel sektör enerji geliştiricileri derneği, Rasuwa ve Nuwakot ilçelerindeki 11 projede çalışan 934 kişiden haber alınamadığını açıkladı. Ulusal Afet Kurumu ise 626 cesede ulaşıldığını, 2.426 kişinin kayıp olduğunu bildirdi. Felaket, ülkenin altyapısına ciddi zarar verdi ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

KATMANDU, 29 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'de çarşamba günü meydana gelen yıkıcı sel felaketinden etkilenen 11 hidroelektrik projesinde çalışan 934 kişiden hala haber alınamıyor.

Nepal'deki özel sektör enerji geliştiricilerini temsil eden Nepal Bağımsız Elektrik Üreticileri Derneği cuma günü yaptığı açıklamada, projelere ciddi hasar veren sel felaketinden bu yana Rasuwa ilçesindeki altı hidroelektrik projesiyle bağlantılı 730 kişi ve Nuwakot ilçesindeki beş projeyle bağlantılı 204 kişiyle iletişim kurulamadığını belirtti.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Kurumu, cuma akşamı itibarıyla 626 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 2.426 kişiye ise hala ulaşılamadığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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