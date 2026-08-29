Nepal'deki Sel Felaketi: 934 Hidroelektrik Çalışanı Kayıp

KATMANDU, 29 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'de çarşamba günü meydana gelen yıkıcı sel felaketinden etkilenen 11 hidroelektrik projesinde çalışan 934 kişiden hala haber alınamıyor.

Nepal'deki özel sektör enerji geliştiricilerini temsil eden Nepal Bağımsız Elektrik Üreticileri Derneği cuma günü yaptığı açıklamada, projelere ciddi hasar veren sel felaketinden bu yana Rasuwa ilçesindeki altı hidroelektrik projesiyle bağlantılı 730 kişi ve Nuwakot ilçesindeki beş projeyle bağlantılı 204 kişiyle iletişim kurulamadığını belirtti.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetimi Kurumu, cuma akşamı itibarıyla 626 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını, 2.426 kişiye ise hala ulaşılamadığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua