Nepal'deki ani sel felaketinde ölü sayısı 165'e yükseldi, 823 kişi kayıp
Nepal'in kuzeyinde meydana gelen ani sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 165'e çıkarken, 823 kişiden haber alınamıyor. Nepal Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi, ölü ve kayıplar arasında güvenlik güçleri, bölge sakinleri ile yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğunu, 73 yaralının hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.
KATMANDU, 27 Ağustos (Xinhua) -- Nepal'in kuzeyinde meydana gelen ani sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 165'e yükseldiği, 823 kişiden ise haber alınamadığı bildirildi.
Nepal Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Konseyi perşembe günü yaptığı açıklamada ölü ve kayıplar arasında güvenlik güçleri, bölge sakinleri ile yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğunu belirtti. An itibarıyla 73 yaralının hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.
Kaynak: Xinhua