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Nepal'deki heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 1.403'e yükseldi, 6.150 kişi kayıp

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Nepal'deki heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 1.403'e yükseldi, 6.150 kişi kayıp
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KATMANDU, 17 Eylül (Xinhua) -- Nepal'de meydana gelen yıkıcı heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.403'e yükselirken, 6.150 kişiden hala haber alınamıyor.

KATMANDU, 17 Eylül (Xinhua) -- Nepal'de meydana gelen yıkıcı heyelan nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1.403'e yükselirken, 6.150 kişiden hala haber alınamıyor.

Ulusal Afet Riski Azaltma ve Yönetim Kurumu çarşamba günü yaptığı açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü sırada Rasuwa ilçesindeki Chilime Hidroelektrik Projesi tünelinden 4 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını belirtti.

Yetkililerin bildirdiğine göre şu ana kadar 13.742 kişi kurtarılırken, toplam 2.096 kişi Rasuwa, Nuwakot ve Dhading bölgelerindeki 29 sığınma merkezine yerleştirildi.

26 Ağustos'ta üç ilçeyi etkisi altına alan heyelan, çok sayıda can kaybına ve evler, altyapı ile hidroelektrik projelerinde geniş çaplı hasara neden oldu.

Kaynak: Xinhua
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