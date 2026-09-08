Nepal'deki heyelanda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi
LALİTPUR, 8 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde, heyelan sonucu hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninde mum ışığı tutan insanlar, 7 Eylül 2026. Nepal, heyelanda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla pazartesi günü ulusal yas günü ilan etti.
LALİTPUR, 8 Eylül (Xinhua) -- Nepal'in Lalitpur kentinde, heyelan sonucu hayatını kaybedenler için düzenlenen anma töreninde mum ışığı tutan insanlar, 7 Eylül 2026.
Nepal, heyelanda hayatını kaybedenleri anmak amacıyla pazartesi günü ulusal yas günü ilan etti.
Nepal Cumhurbaşkanı Ram Chandra Poudel, felaketin ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdürülmesi ve ulusal birlik çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Hari Maharjan/Xinhua)
Kaynak: Xinhua