Nepal'de Yolcu Otobüsü Nehre Yuvarlandı: 18 Ölü

KATMANDU, 23 Şubat (Xinhua) -- Nepal'in orta kesimindeki Dhading bölgesinde bir yolcu otobüsünün Trishuli Nehri'ne yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Nepal Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, otobüste bulunan bir Çin vatandaşına ulaşılamadığı, yaralanan bir Çin vatandaşının ise yerel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Yerel yetkililerinin bildirdiğine göre Pokhara'dan başkent Katmandu'ya gitmekte olan otobüs pazartesi günü erken saatlerde karayolundan çıkarak nehre yuvarlandı. Otobüste 45 yolcu bulunuyordu.

Dhading Bölge Yönetim Ofisi Sözcüsü Mohan Prasad Neupane, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Yaralanan 27 kişinin çoğu yerel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ek tedavi için Katmandu'daki hastanelere sevk edildi" dedi.

Kaynak: Xinhua