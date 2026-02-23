Haberler

Nepal'de Yolcu Otobüsü Nehre Yuvarlandı: 18 Ölü

Güncelleme:
Nepal'in Dhading bölgesinde bir yolcu otobüsünün Trishuli Nehri'ne yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti. Otobüste bulunan bir Çin vatandaşına ulaşılamazken, bir diğerinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

KATMANDU, 23 Şubat (Xinhua) -- Nepal'in orta kesimindeki Dhading bölgesinde bir yolcu otobüsünün Trishuli Nehri'ne yuvarlanması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Nepal Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, otobüste bulunan bir Çin vatandaşına ulaşılamadığı, yaralanan bir Çin vatandaşının ise yerel bir hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Yerel yetkililerinin bildirdiğine göre Pokhara'dan başkent Katmandu'ya gitmekte olan otobüs pazartesi günü erken saatlerde karayolundan çıkarak nehre yuvarlandı. Otobüste 45 yolcu bulunuyordu.

Dhading Bölge Yönetim Ofisi Sözcüsü Mohan Prasad Neupane, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, "Yaralanan 27 kişinin çoğu yerel bir hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ek tedavi için Katmandu'daki hastanelere sevk edildi" dedi.

Kaynak: Xinhua
