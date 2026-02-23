Haberler

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri otobüsten güçlükle çıkardılar

Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Nepal'de bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti. Kazada 20'den fazla yaralı var, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

  • Nepal'de bir yolcu otobüsü Trishuli Nehri'ne düştü.
  • Kazada 17 kişi hayatını kaybetti ve 20'den fazla kişi yaralandı.
  • Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nepal'de yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti.

The Himalayan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, Pokhara bölgesinden başkent Katmandu'ya giden otobüsün yoldan çıkarak Trishuli Nehri'ne düştüğünü bildirdi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Nepal'de bakımsız yollar ve araçlar, kazaların artmasına neden oluyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp
