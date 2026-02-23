Katliam gibi kaza! Cansız bedenleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Nepal'de bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 17 kişi hayatını kaybetti. Kazada 20'den fazla yaralı var, arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
The Himalayan Times gazetesinin haberine göre yetkililer, Pokhara bölgesinden başkent Katmandu'ya giden otobüsün yoldan çıkarak Trishuli Nehri'ne düştüğünü bildirdi.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20'den fazla kişinin yaralandığını belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Nepal'de bakımsız yollar ve araçlar, kazaların artmasına neden oluyor.
Kaynak: AA / Şilan Turp