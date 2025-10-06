Nepal'de Şiddetli Yağışlar Sonucu Can Kaybı 47'ye Çıktı

Güney Asya ülkesi Nepal'de şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 47'ye çıktı.

Kathmandu Post'un haberine göre, Nepal'de etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde afetlere yol açtı.

Şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu ülke genelinde ölenlerin sayısının 47'ye ulaştığını belirten yetkililer, 9 kişinin kayıp olduğunu ve 20'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

Yetkililer, afet bölgelerindeki kayıp kişilerin bulunması ve yaralıların tahliyesi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Nepal hükümeti, 4-6 Ekim'de ülkenin doğu ve orta kesimlerinde şiddetli yağış beklendiği uyarısında bulunmuş, bu tarihleri ulusal tatil ilan etmişti.

Güney Asya'da özellikle haziran ile eylül arasında etkili olan muson yağışları, Nepal'de her yıl sellere, ciddi altyapı hasarına ve can kayıplarına yol açıyor.