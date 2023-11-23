- Nepal'de monarşi yanlısı göstericilere polis müdahalesi Nepal'in başkenti Katmandu'da monarşiye dönülmesi talebiyle gösteri düzenleyen protestoculara polis göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla müdahale etti.

- Nepal'de monarşi yanlısı göstericilere polis müdahalesi

KATMANDU - Nepal'in başkenti Katmandu'da monarşiye dönülmesi talebiyle gösteri düzenleyen protestoculara polis göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla müdahale etti.

Nepal'de 2008 yılında son verilen monarşinin yeniden tesis edilmesini, anayasadan laiklik ibaresinin çıkarılmasını ve ülkenin yeniden "Hindu Devleti" olmasını isteyen binlerce kişi, başkent Katmandu'ya doğru yürüyüşe geçti. Nepal bayrağı taşıyan ve eski Kral Gyanendra yanlısı slogan atan göstericiler, Katmandu şehir merkezine doğru ilerlemeye çalıştı. Çevik kuvvet polisi ise göstericilere göz yaşartıcı gaz, tazyikli su ve copla müdahale etti. Tansiyon yükselirken, iki tarafta da yaralananlar oldu.

Yetkililer daha önce şehrin önemli noktalarında gösterileri yasaklamıştı.

Nepal'de 2008'de cumhuriyet ilan edilmişti

Güney Asya ülkesi Nepal'de uzun süren protestolar sonucu Kral Gyanendra 2008'de monarşiye son vermiş, cumhuriyet ilan edilmişti. Böylece meşruti monarşi sistemiyle yönetilen Nepal, Mayıs 2008'de Nepal Federal Demokratik Cumhuriyeti'ne dönüşmüştü. Yeni Anayasa'nın hazırlanması amacıyla 2008 yılında seçilen I. Kurucu Meclis, görev süresi içinde anayasanın hazırlanamaması üzerine 2012 yılında dağıtılmıştı. Kasım 2013'te düzenlenen seçimlerle II. Kurucu Meclis göreve gelmişti. Meclis, hazırladığı Anayasa metnini 13 Eylül 2015 tarihinde oylamış, yeni Anayasa 20 Eylül 2015 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Eski Kral Gyanendra, cumhuriyetin ilan edilmesinden bu yana hiçbir gücü veya devlet koruması olmadan sıradan bir vatandaş olarak yaşıyor.