Nepal'de İndrayani Festivali'nde Geleneksel Kıyafetlerle Kutlama
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Nepal'in Kirtipur kentinde her yıl kutlanan İndrayani Festivali'nde insanlar, İndrayani tanrıçası ve Ganeş tanrısı figürlerini şehrin sokaklarında arabalarla taşıyarak kutluyor. Festivalde geleneksel kıyafetler giyen insanlar geçit törenine katılıyor.
KİRTİPUR, 23 Aralık (Xinhua) -- Nepal'in Kirtipur kentinde her yıl kutlanan İndrayani Festivali'nde insanlar, İndrayani tanrıçası ve Ganeş tanrısı figürlerini şehrin sokaklarında arabalarla taşıyarak kutluyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel