Nepal'de eski üst düzey yetkililer sahte mülteci belgesi düzenlemekle suçlandı

Nepal'de aralarında eski Başbakan Yardımcısı ve eski İçişleri Bakanının da bulunduğu 30 kişinin, savcılık tarafından sahte mülteci belgesi düzenlemekle suçlandığı bildirildi.

Nepal'de aralarında eski Başbakan Yardımcısı ve eski İçişleri Bakanının da bulunduğu 30 kişinin, savcılık tarafından sahte mülteci belgesi düzenlemekle suçlandığı bildirildi.

Nepal'de savcılık, ülkenin eski Başbakan Yardımcısı Top Bahadur Rayamajhi, eski İçişleri Bakanı Bal Krishna Khand ve Bhutan'da azınlık olan Nepallilerin hakları için kampanyalar yürüten insan hakları aktivisti Tek Nath Rizal'in de aralarında bulunduğu 30 kişiye para karşılığı sahte mülteci belgesi düzenledikleri suçlamasıyla Katmandu Bölge Mahkemesinde dava açtı.

Haftalar süren savcılık soruşturmasının sonucunda açıldığı kaydedilen davada, şüphelilerin, Nepalli vatandaşlardan para alarak, bu kişileri denizaşırı ülkelere ilticaya uygun Bhutanlı mülteciler olarak gösteren sahte belge düzenledikleri iddia edildi.

Sanıklardan 16'sının tutuklu yargılanmasına karar verilirken diğerleri polis tarafından aranıyor.

Ülke hem iktidar hem de muhalefetten olan bu kişilerin adının geçtiği davayla sarsılırken para karşılığı sahte mülteci belgesi alanların, bu evrakları kullanarak yurt dışına çıkıp çıkmadıkları ise henüz belirsizliğini koruyor.

Yüzyıllardır Bhutan'da azınlık olarak yaşayan ve 1990'da ülkeyi terk etmek zorunda kalan 100 binden fazla Nepallinin bir kısmı Batı ülkelerine iltica ederken büyük bölümü ülkenin doğusunda mülteci olarak yaşamını sürdürdü.