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Neolitik Dönemde Çevre İlişkileri Araştırılacak

Neolitik Dönemde Çevre İlişkileri Araştırılacak
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Türk ve yabancı bilim insanları, Yukarı Menderes Havzası'nda yaşayan neolitik toplumların çevre ile ilişkilerini inceleyecekleri bir projeye başladılar. Proje, iklimsel ve çevresel değişikliklerin topluluklar üzerindeki etkilerini araştırmayı hedefliyor.

Türk ve yabancı bilim insanları, neolitik dönemde Yukarı Menderes Havzası'nda yaşayan toplumların çevreyle ilişkilerini inceleyecek.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Dedeoğlu'nun yürütücüsü olduğu "Batı Anadolu Neolitik Topluluklarının Kaynak Kullanım ve Sürdürülebilirlik Stratejileri: Ekşi Höyük Örneği" başlıklı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye uygun bulundu.

Proje kapsamında Yukarı Menderes Havzası'nda yer alan arkeolojik yerleşimler üzerinden, neolitik toplulukların çevreyle ilişkileri ve doğaya adaptasyon stratejileri ortaya konulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Dedeoğlu, projenin Liverpool, Tübingen Üniversitesi, İzmir Demokrasi, Pamukkale, Kırşehir Ahi Evran, Gebze Teknik üniversitelerinin ortaklığında gerçekleştirildiğini belirtti.

Yukarı Menderes Havzası örneği üzerinden Batı Anadolu'da iskan eden toplulukların çevreyle olan ilişkilerini inceleyeceklerini aktaran Dedeoğlu, şunları kaydetti:

"Bu toplulukların çevre davranış modellerini anlamayı amaçlıyoruz. Yukarı Menderes Havzası, topografik ve mikro-çevresel çeşitliliği nedeniyle sorularımıza cevap verme potansiyeline sahip önemli araştırma alanı. Çalışma, havzada kazısı yapılan tek neolitik yerleşim olan Ekşi Höyük başta olmak üzere bölgedeki 18 neolitik yerleşimi kapsıyor. Projenin ana hedefi, iklimsel ve çevresel değişikliklerin neolitik topluluklar üzerindeki etkisini araştırmak, polen çalışmaları, sedimantoloji ve arkeolojik verileri kullanarak geçmişteki çevresel koşulları yeniden inşa etmek ve neolitik topluluklar ile yakın çevreleri arasındaki sosyo-ekolojik ilişkiyi inceleyerek alet, inşaat ve yakıt için odun kullanımı da dahil olmak üzere ormanlık alanların kullanımına yönelik sembolik ve ekonomik motivasyonları anlamaktır."

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel
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