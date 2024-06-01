Üye Girişi
Haberler

Nemrut Krater Gölü Ziyaretçilerini Ağırlamaya Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Nemrut Krater Gölü, havaların ısınmasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Avrupa'nın seçkin destinasyonları arasında yer alan göl, doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor.

BİTLİS'in Tatvan ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin 150 rakımlı dünyanın ikinci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü, havaların ısınmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan Nemrut Krater Gölü yolunda 9 Mayıs'ta karla mücadele çalışması başlatıldı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışmalarının ardından 13 Mayıs'ta Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri, boz ayıları ve biyoçeşitliliği ile ilgi çeken Nemrut Krater Gölü, yılın her döneminde tabiatseverler ve fotoğraf tutkunlarının yanı sıra kampçılara da ev sahipliği yapıyor. Bölge, yaz ayları boyunca binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yapıyor.

Arkadaşının tavsiyesi üzerine Diyarbakır'ın Silvan ilçesinden Nemrut Krater Gölü'ne gelen Ahmet Karaaslan, bölgenin tarihi yapılarına ve doğasına hayran kaldığını söyleyerek, "Bu manzarayı görünce çok mutlu oldum. İyi ki gelmişim. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Antalya'nın Alanya ilçesinden gelen Nimet Saçlı, Nemrut'un doğasına, yeşilliğine, göllerine ve kraterlerine hayran kaldığını belirtirken, Ergün Erdoğan ise beklediğini çok üzerinde doğal güzellikle karşılaştığını ifade ederek, "Krater gölünün bu kadar geniş bir alan yayılması, çok etkileyici. Burası bir ova gibi. Etraf yeşil ve ormanı var. Ayrıca etkileyici bir rengi var. Her şey çok güzel" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tatvan Bitlis Nemrut Doğa Turizm Güncel Haberler

AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

 İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

Bakmadan Geçme

İSTANBUL HAVA DURUMU İstanbul'da bu hafta hava nasıl? Meteoroloji uyardı! Havalar ne zaman ısınacak? Havalar ne zaman, hangi tarihte ısınıyor? Meteoroloji tarih vererek uyardı! Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. sezon var mı, nerede yayınlanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları nereden, hangi siteden öğrenilir? AÖF sonuç sorgulama ekranı 2024! 1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? 1 HAZİRAN BİM AKTÜEL YENİ GELEN ÜRÜNLER! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Özer Çiller öldü mü? Özer Çiller kimdir, nerden öldü? Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller öldü mü? Askerlik kaldırılacak mı? Zorunlu askerlik kaldırılıyor mu, neden? Bakan Güler, tartışmalara noktayı koydu! 1 Haziran hangi burç? 1 Haziran'da doğanlar hangi burç oluyor? 1 Haziran tarihi hangi burç olur? KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN 2024? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? LGS hangi gün, ne zaman yapılacak? LGS sınavı hangi tarihte uygulanacak? İşte 2024 LGS sınavı tarihi!
1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi

1 ton domuz eti ele geçirildi! Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title