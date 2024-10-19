Üye Girişi
Haberler

Nemrut Krater Gölü'nde Bozayılar Çöplerle Besleniyor

Nemrut Krater Gölü'nde Bozayılar Çöplerle Besleniyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nde bozayılar, piknikçiler tarafından bırakılan çöplerden yiyecek ararken görüntülendi. Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, bu durumu eleştirerek, ayıların doğal beslenme alışkanlıklarından uzaklaşmasının tehlikelerine dikkat çekti.

BİTLİS'in Tatvan ilçe sınırlarında bulunan, dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut'ta bozayılar, piknikçilerin bıraktığı çöplerden yiyecek ararken görüntülendi.

Nemrut Krater Gölü sonbahar mevsiminde de piknikçileri ağırlarken, yiyecek sıkıntısı çeken bozayılar göl kenarına bırakılan çöplere dadandı. Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut'ta bozayılar, piknikçilerin bıraktığı çöplerden yiyecek ararken görüntülendi. Doğa gözlemcisi Dr. Cihan Önen, "Ayıların doğal beslenme alışkanlıklarından uzaklaşması hem insanların güvenliği hem de bu canlıların yaşamı için istenmeyen durumlar oluşturabilir. Bu yüzden doğadaki hayvanların beslenmemesi ve doğal ortamlarına müdahale edilmemelidir. Vatandaşlar, yetkililerin ve uzmanların uyarılarını dikkate almalıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sağlık Güncel Tatvan Bitlis Nemrut Çevre Doğa

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu

 'Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi konuştu: İşler çığırından çıkınca sürekli tartıştım

İşte o hemşiresinin ilk sözleri

 Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter

Savcı, çeteye böyle meydan okumuş: 16 tane mermim var, gelin hepinize yeter
Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı? S SPORT CANLI İZLE | Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Ekim Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Antalyaspor- Galatasaray muhtemel 11'ler! Antalyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, nerede? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? (20 Ekim) Aliya Izzetbegoviç ne zaman öldü? Aliya Izzetbegoviç kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.