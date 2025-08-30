Nemrut Krater Gölü, Ayı Saldırıları Nedeniyle Ziyarete Kapatıldı

Haberler
Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, ayı saldırıları nedeniyle 1-15 Eylül 2025 tarihleri arasında ziyarete kapatıldı. Valilik, ziyaretçilerin ayılara yaklaşmasının tehlikeli olduğunu ve beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilendiğini açıkladı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesi sınırlarındaki Nemrut Krater Gölü ve Kalderası, ayı saldırıları nedeniyle 1-15 Eylül tarihleri arasında ziyarete kapatıldı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Nemrut Kalderası'nda yaşayan ayıların, yaban hayvanı ve yabanıl özellikleri devam eden yırtıcı tür olduğu belirtildi. Ziyaretçilerin 'iyilik' adı altında bu yabani ve yırtıcı hayvanlara yiyecek vermeleri, elle beslemeleri sonucu ayıların beslenme alışkanlıklarının olumsuz etkilendiği ve besin ihtiyaçlarının büyük kısmını ziyaretçilerden temin etmeye başladıkları belirtildi.

"Son günlerde yazılı ve görsel medyada görüldüğü üzere yaban hayvanı olan bir grup ayının alana giren ziyaretçilere saldırdığı gözlemlenmiştir. Bu saldırılar çok tehlikeli bir durum arz etmektedir" ifadesi kullanılan açıklamada, "Her ne kadar alanın tamamında güvenlik önlemlerine yönelik uyarıcı tabelalar yerleştirilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri İl Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü görevlileri tarafından alınmış olsa da alana gelen ziyaretçilerin bazılarının bu yaban hayvanına karşı kendi güvenliklerini tehlikeye düşürecek davranışlar sergiledikleri, uyarı ikaz tabelalarını dikkate almadıkları, ayıları elle beslemeye devam ettikleri ve ayılara yaklaştıkları görülmektedir. Bunun sonucunda ayılar ziyaretçilere saldırı girişiminde bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Bu sebeplerle, Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı'nda telafisi mümkün olmayan herhangi bir can ve mal kaybına neden olunmaması açısından mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirleri almak üzere, ayıların beslenme alışkanlıklarını yeniden rehabilite etmek ve oluşabilecek can ve mal kaybının önüne geçmek adına Nemrut Kalderası tedbiren ve geçici olarak 1-15 Eylül 2025 tarihleri arasında Doğa Koruma ve Milli Parklar 14'üncü Bölge Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda ziyarete kapatılmıştır."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
