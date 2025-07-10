Nemrut Kalderası UNESCO Küresel Jeopark Ağı'na Katılmak İçin Başvuru Yapacak

Bitlis'teki Nemrut Kalderası'nın Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesi için bu yıl resmi başvurunun yapılması planlanıyor.

Mavi ve yeşil renkteki gölleri, buhar bacası, lav kalıntıları, bitki örtüsü, biyoçeşitliliği, jeomorfolojik ve jeolojik özellikleri, doğal güzellikleriyle öne çıkan Nemrut Kalderası'nın, Küresel Jeopark Ağı'nda yer almasının sağlanmasına yönelik proje devam ediyor.

Bitlis Valiliği, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve ilgili kurumların öncülüğünde yürütülen proje ile Türkiye'nin en etkileyici volkanik alanları arasında yer alan Kaldera'da, oluşturulan bilim kurulu üyeleri tarafından araştırma yapılıyor.

UNESCO'nun belirlediği 101 kriterin tamamlanması amacıyla yürütülen çalışma sonucu şu ana kadar 30'un üzerinde jeositin tespit edildiği kalderada, kalan kriterlerin de kısa sürede belirlenmesi ve ardından resmi başvurunun yapılması hedefleniyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası'nın, UNESCO'nun Küresel Jeopark Ağı'na dahil edilmesiyle daha fazla yabancı turistin bölgeyi ziyaret etmesi bekleniyor.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, AA muhabirine, "Nemrut Jeopark Projesi" çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Üniversite olarak uzmanlarla ve akademisyenlerle yaptıkları arazi çalışmasında jeopark alanlarını belirlediklerini anlatan Elmastaş, şöyle konuştu:

"Jeoparkta yer alan veya yer alacak jeositleri ve özelliklerini belirledik. 30'un üzerinde jeosit noktası tespit ettik. Bunlarla ilgili bilgilendirme tabelaları konusunda çalışmalar yapıldı. Nemrut Kalderası ve çevresindeki çalışmalar önemli. İldeki tüm jeositlerin tabelalarının yapılması birinci önceliğimiz. Yine üniversite olarak, jeopark alanını haritalandırdık, jeosit noktalarının güzergahlarını belirledik."

Jeopark ağına dahil olabilmek için eğitim faaliyetleri ve tanıtım çalışmalarının devam ettiğini belirten Elmastaş, "101 kriteri sağladıktan sonra UNESCO'ya başvurmamız gerekiyor. Geçen yıl kasımda planlıyorduk ama bu yıl bütün çalışmaları tamamlayıp o noktaya getirmek istiyoruz. Başvuru yapabilmemiz için bu 101 kriteri tamamlamamız gerekiyor. Bu işin içinde Valiliğimiz, İl Özel İdaremiz, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, üniversitemiz ile kurum ve kuruluşlar yer alıyor. Bu projeyi hep birlikte istediğimiz noktaya getirmeyi planlıyoruz." dedi.

"Nemrut çok önemli bir doğal turizm kaynağı"

Nemrut Jeoparkı'nın, Bitlis'in turizmi açısından önemli bir alan olduğunu vurgulayan Elmastaş, yeni turizm kaynaklarının ortaya çıkmaya başladığı Bitlis'te ziyaretçi sayısında artış yaşandığını ifade etti.

Üniversitenin yaklaşık 1,5 yıldır turizm alanında "İhtisas Üniversitesi" olduğunu anımsatan Elmastaş, şunları belirtti:

"Jeopark, İhtisas Üniversitesi olmamız hasebiyle de önemli bir proje, çünkü ihtisas çerçevesinde bazı alanlarımız ve işletmelerimiz olacak. El-Aman Hanı'nda restorasyon çalışması devam ediyor. Nemrut Jeoparkı için elzem olan Jeopark Müzesi'ni El-Aman Hanı'nda planladık. Buralar birbirini tamamlıyor. Yani Nemrut Jeoparkı ildeki diğer turizm alanları tamamlayan bir unsur olacak. Onun için oldukça önemli görüyoruz."

Üniversite olarak diğer kurumlarla çalışmaları yoğunlaştırmak istediklerini anlatan Elmastaş, şöyle devam etti:

"Nemrut çok önemli doğal bir turizm kaynağı. Ender bir alan. Volkan konisiyle önemli bir kaldera. Kalderadaki göller başlı başına birer orijinal turizm kaynağı. Nemrut'u ağa dahil ederek korunmasını istiyoruz. Önceden 'tabiat anıtı' olarak ilan edilmişse de 'milli park' yapılması için çalışmalar gündemde. Onunla ilgili Valiliğimizin koordinesinde birkaç çalışma oldu. Nemrut ve çevresi çok önemli doğal bir turizm kaynağı olarak duruyor. Bunu koruyarak planlı şekilde turizme dahil etmemiz gerekiyor. Dünyada jeoparklar sınırlı. Türkiye'de sadece Kula Jeoparkı var. Nemrut da jeopark ağına dahil edilirse dünyanın herhangi bir yerindeki turist veya ziyaretçi direkt haritadan burayı görebilecek. Böylece uluslararası düzeyde daha fazla turistin gelmesi sağlanacak."